Auch den Verkehr auf Straßen drosseln

Dass das landesweite Öffi-Ticket in Salzburg ab Jänner auf jährlich 365,-Euro abgesenkt wird, ist zweifellos ein Meilenstein in der Klimapolitik und man kann davon ausgehen, dass künftig die ÖBB mit einem deutlichen Zuwachs an Reisenden konfrontiert sein werden. Jedenfalls ein erfreulicher, wenn auch bescheidener Beitrag, die Treibhausgas-Emissionen nachhaltig zu reduzieren.

Kein Verständnis habe ich persönlich dafür, dass in Sachen Verlagerung der Güter von der Straße auf die Bahn de facto nichts weitergeht. Faktum ist, dass sich der Lkw-Verkehr, speziell auf den Autobahnen, im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie, explosionsartig vermehrt hat.

Die Bundesministerin für Klimaschutz, Leonore Gewessler von den Grünen, sollte daher auch in diesem Bereich wirksame Maßnahmen einleiten, denn die derzeitige Situation auf den Autobahnen und Straßen mit den vielen Lkw wird schön langsam unerträglich.

Herbert Stocker, 5020 Salzburg