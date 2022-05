Auch der Mensch ist kein Stadt-Tier

Ich denke, dass Salzburg oder Wien auch ohne Fiaker sehens- und besuchenswerte Städte bleiben werden. Obwohl ich glaube, dass die Pferde das wichtigste Kapital der Fiaker sind, also nehme ich an, dass sie sie pfleglich behandeln werden. Ich frage mich aber, ob das Argument (gegen die Fiaker) einer Leserin, Pferde seien Herde- und Fluchttiere und hätten daher nichts in einer zugepflasterten Stadt verloren, nicht zu kurz greift. Sind nicht auch wir Menschen - von unserem Grundkonzept - Läufer, Jäger und Sammler? Also, was bitte machen wir eigentlich in einer immer mehr versiegelten und damit unmenschlichen Welt?







Wilma Doppler, 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt