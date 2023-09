Auch die kleinste Gemeinde kann Informationen veröffentlichen

Die proaktive Veröffentlichung jener Informationen, die für alle Gemeindebürger aller Gemeinden, auch der kleinsten, von Interesse sind, wird von der ÖVP vordergründig damit abgelehnt, dass es den kleinen Gemeinden nicht zumutbar sei zu erkennen und zu entscheiden, was den Daten- oder Personenschutz betreffe und was nicht.

Diese Begründung ist aber vollkommen untragbar. Wie zu jedem neuen Gesetz wird es auch dazu Schulungen und Unterlagen geben, die jeden Amtsleiter in die Lage versetzen, für die überwiegende Zahl der Veröffentlichungen sofort richtig zu entscheiden. Für die verbleibenden Zweifelsfälle kann etwa beim Gemeindebund eine zentrale Informationsstelle eingerichtet werden.

Die zuletzt in einem Brief an die SN befürchtete Veröffentlichung zum Beispiel von Führerscheinentzügen oder ähnlichen Vorgängen ist völlig unbegründet, weil über derartige personenbezogene Daten niemals Auskunft gegeben werden darf.

Dazu, dass auch die kleinste Gemeinde die Veröffentlichung technisch kann, braucht man nur auf die Homepage einer x-beliebigen Gemeinde blicken, um zu sehen, was dort alles veröffentlicht wird.

Es gibt also absolut keine Ausrede, der längst notwendigen Transparenz endlich und auch in allen(!) Gemeinden zum Durchbruch zu verhelfen.



Dr. Philipp Bauer, 5020 Salzburg