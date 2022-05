Auch ein gutes System braucht eine Reform

Zunächst darf ich der Autorin, Inge Baldinger, zu ihrem ausgewogenen und gut recherchierten, nahezu alle Facetten der Problematik darstellenden Beitrag "Wahlärzte im Visier der Politik" (SN vom 4. Mai) gratulieren:

Zu diesem Thema ist anzuführen, dass mit einer Systemänderung nicht die Wahlärzte und Wahlärztinnen abgeschafft werden, sondern die Versicherten ihre ihnen zustehenden Kostenanteile an der Behandlung nicht mehr erhalten würden. Zudem gibt es zum Beispiel Fachärzte für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die trotz jahrelangen Bemühens keinen Kassenvertrag erhalten und damit nur auf Basis dieser Kostenrückerstattung arbeiten können. Auch dieser Umstand wird in politischen Diskussionen geflissentlich übersehen.

Ein bald 70 Jahre altes System, auch wenn es gute Dienste leistete und leistet, bedarf einer Reform. Allein die technischen Fortschritte, etwa in Chirurgie und Bildgebung, die Errungenschaften der Pharmakologie und der Biologie erfordern eine solche. Dass alle diese Methoden kranke Menschen betreffen, zieht eine ausreichende Betreuung innerhalb und außerhalb der Krankenhäuser durch Ärzte , Pflegende und anderer Medizinberufe nach sich, wenn man sinnvolle und umfassende Behandlung in einer notwendigen Solidargemeinschaft als Grundlage eines wünschenswerten Gesundheitssystems sieht. Einige von diesen Themen werden öffentlich (zum Beispiel Wahlärzte, Pflegenotstand), andere eher in eingeweihten Zirkeln (z.B. Krankenhausfinanzierung) diskutiert. Eine Reformdiskussion des Gesamtsystems wird von den politisch Verantwortlichen tunlichst vermieden, wäre sie doch mit Machtverlust für eine Reihe politischer Funktionäre und der notwendigen, wenig werbetauglichen (z.B. Beitrags- oder Leistungsänderungen) Information der Bevölkerung über Änderungen zum Teil liebgewordener Zustände verbunden.

Die mediale Initialzündung einer solchen Diskussion sähe ich als lohnende Aufgabe für Journalisten und Journalistinnen.



Dr. Alois Lugstein, Facharzt für MKG-Chirurgie, 5204 Straßwalchen