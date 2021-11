Auch ein Ungeimpfter ist ein Mensch

"Der soll bei einer Triage von vorn herein nicht berücksichtigt werden dürfen", "für den darf es kein Intensivbett geben!", "Verrecken soll er!" Alles Aussagen, die ich mit eigenen Ohren gehört habe, dem Mitglied der MFG-Partei zugedacht, das schwer an Covid erkrankt ist.

Aber es bleibt auch ein Ungeimpfter und selbst ein Coronaleugner 1. ein Mensch, 2. ein Mensch und 3. ein Mensch, und man muss ihm jede Hilfe zukommen lassen, die er benötigt, ansonsten verdienen wir es nicht, als human bezeichnet zu werden.

Auch ein verunfallter Raser wird nicht am Straßenrand liegen gelassen, obwohl er sich höchst freiwillig dafür entschieden hat, so schnell zu fahren. Auch er gefährdet nicht nur sich selbst. Ich finde es höchst beunruhigend, welcher Hass und Fanatismus sich in allen Lagern breitmacht.

Wo geht das noch hin?



5322 Hof bei Salzburg

Regina Schöndorfer,