Auch für Radfahrer gilt die StVO

Zum ewigen Konflikt Radfahrer/Autofahrer: Ständig hört man Forderungen und Gejammere der armen Radfahrer. Einmal sind zu wenig Radwege da, dann sind wieder die Radwege zu eng oder - da sei Gott vor! - man muss sich den Weg sogar mit Fußgängern teilen.

Und - man höre und staune - man muss sogar manchmal bei einer Kreuzung anhalten und schauen, ob man auch gefahrlos die Straße überqueren kann.

Guten Morgen, liebe Radfahrer! Und ja: Auch für euch gilt die Straßenverkehrsordnung. Das heißt insbesondere:

1. Radfahrer dürften einen Schutzweg (Zebrastreifen) radelnd nicht benutzen, sondern müssen absteigen und schieben. Der Radfahrer hat hier keinen Vorrang!

2. Radfahrer haben sich ungeregelten Radfahrerüberfahrten mit einer Geschwindigkeit von max. 10 km/h anzunähern.

3. Radfahrer dürfen Radfahrerüberfahrten nicht unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug und für dessen Lenker überraschend befahren.

4. Radfahrer, die einen nicht durch eine Radfahrerüberfahrt fortgesetzten Radweg verlassen, haben Fahrzeugen im fließenden Verkehr Vorrang zu geben!

5. Vorschlängeln ist nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, nicht allerdings, wenn Abbieger gefährdet oder behindert werden. Letzter Punkt wäre sogar lebensrettend, wenn neben mir ein Lkw steht.

Wenn ich dann den Leserbrief des Ingo Spruytenburg lese ("Radler dürfen innerorts bis zu 50 km/h fahren"), kann ich nur sagen: Nur zu, Organspender werden immer gebraucht. Und wenn dann die Herrschaften in der Dämmerung oder gleich in der Nacht ohne Licht und mitten auf der Straße unterwegs sind, obwohl einen Meter daneben ein Radweg ist, fällt mir nichts mehr dazu ein.

Die Verantwortlichen sollten vielleicht doch an Kennzeichenpflicht und verpflichtende Sicherheitsüberprüfungen und Haftpflichtversicherung für Räder denken. Polizeiliche Kontrollen an Radwegen, z. B. am Mozartsteg (dort müsste eigentlich geschoben werden), finden kaum oder gar nicht statt.

Am wichtigsten wäre aber, dass sich auch Radfahrer an die Regeln halten und im Interesse der eigenen Gesundheit sich mit eingeschaltetem Gehirn auf die Straßen begeben.



Gerda Hackelsberger, 5061 Elsbethen