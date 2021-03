Da blättere ich also im Trubel des Morgens im Regionalteil der SN und lese, dass eine Künstlerin mit der Botschaft "Solange du bei Empowerment auf der Leitung stehst, bin ich Feminist:in" aufrütteln möchte. Und es geschieht etwas Seltsames: Mir laufen Tränen über das Gesicht. Erst nach einiger Zeit des Nachdenkens wird mir klar, dass es Tränen der Befreiung sind, weil sich Frauen hier in Salzburg gemeinsam entschlossen haben, diese Botschaft mutig ans Rathaus zu hängen. Es sind auch Tränen der Ohnmacht, schließlich habe ich in den letzten Jahren immer wieder erleben müssen, was es heißt, wenn Frau nicht empowert wird, Männer in meinem Umfeld für die gleiche oder manchmal auch mindere Leistung aber alle nötige Unterstützung zum Weitermachen bekommen.

Und nach all dem Wundern darüber, dass mich ein Kunstwerk wie dieses so bewegt, wird mir klar, es ist auch die Fassungslosigkeit darüber, trotz meiner Privilegien als Mensch in Österreich, immer wieder unterbunden zu werden, nämlich von Männern, aber auch Frauen, die einfach nicht begreifen wollen, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben. Dieser Brief gilt all jenen Menschen, der Künstlerin und den Politikern/-innen, die sich für die Botschaft stark gemacht haben und mir damit Mut geben, als Frau hocherhobenen Hauptes meinen Weg weiter zu gehen. Auch ich bin Feministin, solange ich unterbunden werde.





Mag.a Nina Köberl, 5020 Salzburg