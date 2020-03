Auch Kalorien können tödlich sein

Ohne den Ernst der jetzigen Situation herunterzuspielen, oder die derzeitigen Maßnahmen in Frage zu stellen …, frage ich mich, ob wir uns nicht vor den falschen Sachen fürchten?

Am 21. 3. schreibt Friedrich Hoppichler in den SN, dass in den nächsten drei Jahrzehnten 92 (zweiundneunzig) Millionen Menschen an den Folgen von Übergewicht und Fettleibigkeit sterben werden und dass heute schon jedes dritte Kind zu dick ist...

Aber wer bitte macht drei Kreuze vorm Chips- oder Schoko-Regal? Nach dem Motto: "Weiche Satan und führe uns nicht in Versuchung!"?

Und wie krank oder scheinheilig ist eine Gesellschaft, in der spielende, lachende und lärmende Kinder Anlass für Klagen sind?

Und diese Gesellschaft sich dann gleichzeitig beschwert, dass unsere Jugend ihre Zeit nur mehr vorm PC verbringt.

Wilma Doppler, Hebamme

4690 Oberndorf bei Schwanenstadt

