Auch kleine Kinder müssen getestet und abgesondert werden

Ich bin Kindergartenpädagogin und arbeite in einer Krabbelgruppe. Leider bin ich seit Mittwoch (26. 1.) positiv. Auch eine weitere Pädagogin unserer Einrichtung hat es erwischt. Einige Tage vorher wurden wir von Eltern informiert, dass sie an Covid erkrankt sind. Danke an die Eltern, dass sie ihre Kinder dann nicht mehr in die Einrichtung gebracht haben. Denn auch das ist zur Zeit ohne Absonderungsbescheide für Familienangehörige nicht mehr selbstverständlich!

Für mich ist es aber völlig unverständlich, dass Kinder im Fall der Erkrankung von Familienmitgliedern nicht automatisch getestet werden. Eine Mutter berichtete mir, dass ihre Bitte zur Abklärung ihrer ebenfalls erkrankten, zweijährigen Tochter mit der Aussage eines Mitarbeiters von 1450, "Nein, so jungen Kinder kann man eine Abklärung ersparen!", abgewiesen wurde. Der Hinweis, dass das Kind eine Krabbelgruppe besucht, hat ebenfalls zu keiner Meinungsänderung geführt. Auch bei niedergelassenen Ärzten werden Kinder mit Symptomen wie Schnupfen, Husten, Durchfall nicht obligatorisch auf Covid getestet, Und genau hier müsste man aber meiner Meinung nach ansetzen.

Einer allgemeinen Testpflicht in Kindergärten kann man kritisch gegenüberstehen, aber bei Auftreten von Symptomen oder bei einem Krankheitsfall in der Familie muss in meinen Augen ein Test verpflichtend sein. Wie soll man sonst einen Überblick über das Infektionsgeschehen dieser Altersgruppe und in den Kindergruppen der Einrichtungen gewinnen? Junge Kinder müssen bei Erkrankung von Familienmitgliedern ebenfalls einen Absonderungsbescheid erhalten. Auch muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass Pädagoginnen umgehend ihre Testergebnisse erhalten, damit man selbst und auch die Behörde schnell reagieren kann.

Wenn man weiter so "dahinwurschtelt", wird uns die Omikron-Welle in den elementarpädagogischen Einrichtungen mit voller Wucht treffen! Es geht um die Gesundheit von uns allen: Kindern, Eltern und Pädagoginnen.





Elisabeth Stummer, 5082 Fürstenbrunn