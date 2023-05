Auch Kommunismus hat viel angerichtet

Im SN-Tagesspiegel v.om 27. April liest man: 1918 schaffen die Sowjetbehörden per Dekret die testamentarische Erbfolge ab. Von Privatpersonen hinterlassenes Vermögen geht an den Staat. Ganz in diesem Sinne wollen die Kommunisten plus das Privatvermögen "sozialisieren" und zielen damit offensichtlich auf die Schaffung billigeren Wohnraumes per Dekret.

Die Forderung nach einer Regulierung der Wirtschaft, nach einer Kollektivierung von Produktion und Markt scheint daher nicht weit zu sein. Dankl hat vermutlich das Kommunistische Manifest studiert, aber die realen Auswirkungen der politischen Umsetzung ausgeblendet: die brutale Einführung der klassenlosen Gesellschaft durch Terror mit 20 Millionen Toten, den Eisernen Vorhang, die verheerende Auswirkung auf die Wirtschaft und den Lebensstandard. Die Revolution fraß ihre Kinder. Man lese darüber auch das Buch "Roter Hunger" der Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum.

Die totale Entmündigung der Bürger, die Unterdrückung von Selbstbestimmtheit und Meinungsfreiheit kann auch durch den Auftritt eines netten jungen Mannes kein freundliches Gesicht bekommen.







Dkfm. Horst Weber, 5084 Großgmain