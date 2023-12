Auch in Los Angeles kannte man das Spiel

Ich bin Jahrgang 1944 und lebe seither in Salzburg, aber das Bild "Rätselhaftes Kinderspiel" (SN, 2. 12. 2023) weckte eine total vergessene Erinnerung. Man steht vor der Wand, wirft den Ball gegen die Wand und bevor man ihn fängt, klatscht man einmal oder mehrmals (?) in die Hände. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise hat man sich im Verlauf des Spieles immer mehr der Wand angenähert, wodurch die Sache schwieriger wurde, auch durch mehrmaliges Klatschen. Vielleicht war es wie Gummihüpfen eher ein Mädchenspiel ... Meine Frau, Jahrgang 1945, aufgewachsen in Los Angeles, spielte auch dieses Spiel, sie meinte, außer Klatschen konnte man sich auch noch um 360 Grad umdrehen und einiges mehr.

Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg