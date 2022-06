Auch Sparer stehen hinter der Politik der Konzerne

Angeregt durch den Leserbrief von Herrn Thomas Bischof aus Kuchl in den SN am 9. Juni gebe ich Folgendes zu bedenken: Oftmals wird in Medien und sonstigen Kanälen - zu Recht - auf Missstände wie zu hohe Preise oder sonstiges Missverhalten von Konzernen und großen Unternehmen hingewiesen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Wie Herr Bischof aber grundsätzlich richtig erkannte, steht letztlich der Eigentümer (Aktionär) hinter der Politik, die ein Unternehmen verfolgt. Wie Herr Bischof ja grundsätzlich, richtig und messerscharf erkannt hat, sind das natürlich bei einer AG die Aktionäre, vertreten durch den Aufsichtsrat. Nun, vergessen wir im Zorn und unserer Euphorie leider, dass wir das, genau genommen, selbst sind. Wir alle (die Meisten) sparen ja, auf Anraten von Politik, Versicherungen und Banken, brav unsere zweite Säule der Pensionsvorsorge an. In den meisten Fällen werden unsere Gelder direkt, oder zumindest indirekt, in Aktien oder/und Fonds veranlagt. Niemand kann sicher sein, dass nicht ein von ihm heftig kritisiertes Unternehmen eines jener ist, die irgendwo durch steigende Aktienwerte daran beteiligt sind, dass sich seine Pensionsvorsorge gut und immer besser entwickelt.

Diese Frage wäre es sicher wert, mal nachdrücklich und nachhaltig zu recherchieren und via Medien den Menschen ins Gedächtnis zu rufen. Der eine oder die andere würde dann, vielleicht, die geäußerte Kritik etwas überdenken, bevor sie ausgesprochen wird und d'Leut narrisch macht.

Was halten Sie davon? Wäre es das nicht wert, diesen verdrängten und vergessenen Aspekt in die Diskussionsrunde einzuwerfen?

Mst. Ing. Michael Wüst, 2544 Leobersdorf