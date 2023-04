Auf Dauer kann es so nicht weitergehen

Der Leserbrief des Herrn Dr. Zopp am 7. April in den SN veranlasst mich, darauf zu reagieren. Die meisten darin angeführten Argumente bzw. Beispiele kann man leicht entkräften. Leider gibt es das Thema Eigenverantwortung praktisch nicht mehr, was ich sehr bedauere.

Mich beschäftigt und bedrückt sehr, dass nur mehr das Wort "mehr und noch mehr" zu hören ist. Gleich darauf werden Förderungen und Zuschüsse verlangt. Es gibt viele Menschen, die sich darüber Sorgen machen und Aussagen vermissen, dass es so auf Dauer sicher nicht gehen kann! Derzeit herrscht eine unglaubliche Bautätigkeit in allen Bereichen. Man hat den Eindruck, dass auch der Boden vermehrbar ist! Mit den ganzen Seilbahnen und Liftanlagen wurden großflächig Berghänge verändert. Es reicht immer noch nicht, es muss noch mehr errichtet und erweitert werden. Es ist fraglich, ob es auf Dauer sinnvoll und finanzierbar ist, bis in die Tallagen maschinell zu beschneien.

Wenn wir unsere so schöne Heimat gesund und lebenswert erhalten, können wir unseren Gästen mehr bieten als Maschinenschnee. Darum geht es mir als Alpenvereins-Mitglied.

Der Straßenbau zu den geplanten Windrädern in der hinteren Flachau ist für mich unverantwortlich, es wird auf Dauer zu viel zerstört, ein Zurück geht dann nicht mehr.

Im Interesse der Gewinnmaximierung wurde schon zu viel kaputt gemacht.



Ing. Sebastian Griessner, 5101 Bergheim