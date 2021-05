Auf den Punkt gebracht

Dies gelingt dem Redakteur Alexander Purger von den SN immer wieder ganz hervorragend. Schon am 4. 5. traf er in der Glosse unter dem Titel "Ibiza, die Justiz, die Chats und wer wegmuss" bereits den Nagel auf den Kopf. Dieses Mal kann man in den SN vom 17. 5. unter Politik Pur mit dem Titel "Unbegründete Anzeige: Ihr Rücktritt, bitte!" seine treffenden Worte zur aktuellen politischen Kultur nachlesen, die gespickt ist mit Vernaderungstaktik, Strafanzeigen und einem Vokabular aus den eher unteren Schubladen. Dementsprechend gebührt Purger für diesen objektiv verfassten und mit einleuchtenden Vergleichsbeispielen versehenen Kommentar ein ganz dickes Lob und ein Danke mit der Bitte diesen Stil des Journalismus weiterhin zu pflegen.

Alois Hirner, 5754 Hinterglemm