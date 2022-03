Auf den verletzlichsten Teil der Gesellschaft vergessen

Nachdem ich seit langer Zeit pflegende Angehörige bin, habe ich mit großem Entsetzen die Verkürzung der Quarantänedauer auf fünf Tage ohne Freitesten zur Kenntnis nehmen müssen. Auch wenn man dafür mindestens 48 Stunden ohne Symptome sein muss, wissen wir in der Zwischenzeit, dass es mit der Eigenverantwortung nicht immer so funktioniert und man ja auch ohne Symptome ansteckend sein kann. Und dann noch dazu für Mitarbeiter/-innen in Pflegeberufen! In Heimen und Krankenhäusern befindet sich der verletztlichste Teil unserer Gesellschaft. Und genau diese Menschen wollen wir in die Obhut von zwar asymptomatischen, aber trotzdem infektiösen Mitarbeitern geben. Das ist einfach nur unverantwortlich!

Meine Bitte an die Mitglieder der Bundesregierung und aller Landesregierungen: bitte überdenken Sie diesen Beschluss. Sie sind die Vertreter des Volkes und als diese sollte Ihr größtes Augenmerk auf dem Schutz der Schwächsten liegen, zu denen nun einmal alte und kranke Menschen gehören. Lassen Sie bitte nicht zu, dass es zu Todesfällen kommt, die man ganz leicht verhindern hätte können. Freitesten tut niemandem weh und rettet aber mit Sicherheit Leben!

Andrea Göldner Bakk. Komm., 5020 Salzburg