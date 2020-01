Auf der Seite der Stromwirtschaft

Im "Standpunkt" vom 18. 1. 2020 bringt der Autor klar zum Ausdruck, um was es wirklich geht: "Ganz Europa und damit auch Salzburg braucht viel leistungsfähigere Stromnetze." Bislang war hier ausschließlich von der Versorgungssicherheit in Salzburg und Österreich die Rede, während die Werbeeinschaltungen der Stromwirtschaft in anderen Bundesländern immer auch die zentrale Rolle Österreichs als Stromdrehscheibe Europas nannten. Die völlige Unfähigkeit des Landeshauptmannes, die Situation zu entschärfen und sich stattdessen einseitig auf die Seite der Stromwirtschaft zu stellen, muss auch politische Konsequenzen haben.



Mag. Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos