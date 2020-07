Auf der Suche nach neuen Geldquellen

Zu "Nachbarplanet Mars ist eine Reise wert" (SN v. 30.7.):

Rainer Mausfeld beschreibt in seinem Werk "Warum schweigen die Lämmer?" (2018) in so erschreckend-beeindruckender Weise die mediale "Manipulationsindustrie" des Neoliberalismus. Mit der Art Ihres Wissenschaftsberichtes "Nachbarplanet Mars ist eine Reise wert" ist diesbezüglich ein ebenso beeindruckendes Musterbeispiel gegeben. Mit der kapitalistischen Wettbewerbslogik ist es doch klar nachvollziehbar, dass sich auch die Hauptaktionäre des Klimawandels - die Petrobillionäre - auf die Suche nach neuen Geldquellen begeben. Ihnen aber neben Machtdemonstration nur naturwissenschaftliches Interesse an der Möglichkeit eines "Blickes in die Vergangenheit der Erde" zu bescheinigen, erscheint einfach als klassisch-neoliberale "Verkürzung".

Peter Schilcher, 5020 Salzburg