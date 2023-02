Auf der Suche nach Vermögen

Zur Glosse von Andreas Koller (SN, 28. 2.) zum Auffinden eines Vermögens bis eine Million: Ich habe wie vorgeschlagen nach Familienschätzen gesucht. Wo ist die Tücke? Ich habe zusammen gerechnet, was mein Mann und ich mit zwei jetzt erwachsenen Kindern nach über 40 Jahren, beide durchgehend Vollzeit arbeitend, besitzen. Mein Resümee: die Millionärssteuer kann kommen.

Und nicht, wie Herr Koller schreibt, nur zum Finanzministerium. Denn ist es nicht so, dass Ministerien für die Allgemeinheit (also auch für uns Nichtmillionäre) Steuern einheben? Werden damit Spitäler, Kindergärten, Schulen, Universitäten und Sozialeinrichtungen bezahlt? Dann bin ich für eine Steuer ab einer Million. Denn gerade zeigt die Lage der Nation, dass wir dringend Geld brauchen für solch wichtige Bereiche. Und sollte sich beim Weitersuchen herausstellen, dass wir zu zweit über eine Million Euro Besitz haben, so zahle ich eben. Fragt ja auch keiner, warum ich soviel Lohnsteuer bezahlen muss. Welche jetzt schon den größten Teil meines Gehalts auffrisst. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir das wollen. Warum also plötzlich die Minderheit der österreichischen Bevölkerung wegen ein bisschen Millionärssteuer fragen? Die Mehrheit bestimmt in einer Demokratie. Und die Mehrheit hat keine Million im Safe. Übrigens: Wozu braucht man überhaupt einen Safe?

Astrid Konzett, 1210 Wien