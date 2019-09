Auf die Kleinsten wurde vergessen

Zum Leserbrief "Schwimmkurse im Paracelsusbad" (14. 9. 2019): Als integrativer Sportverein mit dem Schwerpunkt Schwimmen müssen wir uns diesem Leserbrief anschließen und sind entsetzt, wie sehr unsere reiche Stadt beim Bau des neuen Hallenbads auf die Kleinsten vergessen hat. Das AYA-Bad platzt aus allen Nähten, alle Schwimmkurse sind überbelegt und müssen zudem in einem zu kleinen Becken abgehalten werden.

Es ist traurige Gewissheit, dass bei unseren Kindern, unserer Zukunft, Ertrinken die häufigste Todesursache darstellt. Anfragen zu Schwimmkursen, die unser Verein bekommt, müssen leider abgelehnt werden, weil im AYA-Bad kein Platz ist und das nicht öffentliche Hallenbad in Rif nur für Schwimmer ab sechs Jahren zugelassen ist. Das Hallenbad in Freilassing hat es geschafft, in sechs Jahren ein mehr als passables Angebot aus dem Boden zu stampfen - mit Hubboden, der ein breites Spektrum bietet. Im Bundesland Salzburg wurde auf solche technischen Errungenschaften "vergessen".





Bea Reischenböck, Obfrau, Flamingo Sportclub Salzburg