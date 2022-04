Auf die Lehrerinnen und Lehrer wurde "vergessen"

Schulleitungen und Administratoren an AHS und BMHS bekommen also eine "Belohnung" von 500 Euro pro Person für ihren außergewöhnlichen Einsatz in den zwei Jahren Coronapandemie. Das finde ich gut und richtig! Gar nicht richtig und ganz schlecht finde ich allerdings den Umstand, dass offensichtlich wieder einmal auf die Lehrerinnen und Lehrer "vergessen" wird. In unzähligen Nacht- und Wochenendstunden mussten diese sich in bis dahin unbekannte Programme (Teams, …) einarbeiten, sämtliche Unterrichtsmaterialien auf die neuen Vorgaben und Notwendigkeiten umarbeiten, entsprechende Soft- und Hardware auf eigene (!) Kosten anschaffen, Online-Unterricht von zu Hause aus durchführen (da in den Schulen weder die technischen, noch die räumlichen Voraussetzungen gegeben sind), phasenweise unter doppelter Belastung Hybridunterricht (also Online- und Präsenzunterricht!) durchführen, mehrmals in der Woche sämtliche Schüler gesundheitlich durchtesten (wodurch wiederum Unterrichtszeit verloren ging, der versäumte Stoff aber irgendwann trotzdem eingearbeitet werden musste), zusätzlich permanent Supplierstunden für erkrankte Kolleginnen und Kollegen leisten, … Und das alles ohne Pause, ohne ein offizielles Wort des Dankes, ohne jegliche offizielle Anerkennung. Und jetzt wird das Lehrpersonal schon wieder übergangen. Das ist einfach nur schäbig.

Jeder/jedem Lehrenden an Österreichs Schulen steht zumindest eine "Belohnung" im selben Ausmaß zu, wie den Direktoren und Administratoren. Das wäre wenigstens der Beginn einer adäquaten Anerkennung für die Personengruppe, die mit viel Engagement und Begeisterung unsere Kinder bestmöglich auf deren Zukunft vorbereitet.





Mag. Gunther Fitzga, 5026 Salzburg