Auf gesunde Lebensmittel achten

Zum Brief: Importiertes Obst zu Erntedank. Werte Frau Mag. Supanz, Sie sind mir mit Ihren Zeilen zuvorgekommen und sprechen mir aus der Seele.

Wir waren kürzlich in der Steiermark, die Bäume bogen sich unter der schweren, überreifen Apfellast, kiloweise lagen Äpfel bereits am Boden und es machte auch hier den Anschein, dass diese süßen Früchte keiner erntet. Ich habe das Gefühl, unsere Ernte findet im Supermarkt statt: Pralle, makellose, glänzende Äpfel, die noch grün geerntet werden, lange Transportwege hinter sich haben, einer künstlichen "Nachreife" unterzogen werden und leider auch gesunde Vitamine und jeglichen Geschmack einbüßen. Dank der Globalisierung wird gekauft, was das Herz begehrt, Erdbeeren an Weihnachten, Artischocken im Jänner und viele andere Lebensmittel, die lediglich der Nahrungsaufnahme dienen, weil sie keine Leben mehr in sich haben. Zum Beispiel Ultrahocherhitzt, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Antioxidationsmittel, Farbstoffe, die Gift für unseren Körper, jedoch Milliardengewinne den Lebensmittelkonzernen und der Pharmaindustrie bescheren.

Es ist allerhöchste Zeit, das Hirn und den Hausverstand einzuschalten und darüber nachzudenken, woher unser Essen eigentlich herkommt. (oder herkommen sollte!)

Tipp: Selber kochen, aufs Feld gehen, pflanzen, mitarbeiten und ernten, damit der Bezug und die Ehrfurcht zur Natur nicht ganz den Bach runtergeht.







Daniela Pichler, 5324 Hintersee