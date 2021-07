Auf jeden Fall impfen lassen

So sehr wir uns alle über die Lockerungen der Covid-Bestimmungen freuen sollen und dürfen, so sehr sollte uns bewusst sein, wie wichtig es ist, rasch eine möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Es ist unverständlich in den SN (1.7 .) lesen zu müssen, dass die Zahl der Impfwilligen geringer ist als der verfügbare Impfstoff. Diesem Schlendrian gehört durch gezielte Maßnahmen der Verantwortlichen Einhalt geboten.

Es ist die Frage berechtigt, ob es weiter vertretbar ist - Kinder ausgenommen - mit Steuergeld kostenlose Antigentests - deren Fehlerquote laut Fachberichten eher hoch ist - anzubieten, nur weil die Menschen sich nicht impfen lassen wollen.

Gleiches gilt für PCR-Tests, die nur gemacht werden, um eines der 3 G zu erreichen, obwohl Impfmöglichkeit besteht. Es ergeht aber auch der dringende Appell an die Behörden, ein stärkeres Augenmerk auf das Einhalten der noch bestehenden Bestimmungen zu werfen. Es ist nicht akzeptabel, dass man sich in Teilen der Gastronomie offenbar von den geltenden Bestimmungen verabschiedet hat und man sich schon "aufdrängen" muss, um sein "G" vorzuzeigen, geschweige denn, dass die Gästeregistrierung zunehmend vernachlässigt wird. Wenn das ein Gastronomievertreter im TV mit Einzelfällen und Stress argumentiert, dann ist das befremdlich und ist bei gleichzeitigem Jammern um niedrige Gästezahlen nicht stimmig.

Angesichts der weiteren Öffnungsschritte und dem gleichzeitigen Vordringen der Delta-Variante wird es bei nachlässiger Kontrolle unweigerlich zu einem deutlichen Ansteigen der Erkrankungen kommen. Daher nochmals der Appell an alle:

Haltet die geltenden Bestimmungen ein. Lasst euch - insbesondere Junge - impfen und beschert euch und uns damit eine auf Dauer entspannte Zukunft. Holt euch auch die zweite Impfung (soweit vorgesehen), nur dann ist maximaler Schutz gewährleistet!



Karl Huber, 5321 Koppl