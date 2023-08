Auf Kosten der ärmeren Bevölkerung

Die geplanten Mieterhöhungen trifft wieder den ärmeren Teil der Bevölkerung, in keinem Fall die Politiker, die das entscheiden.

Bei einer Mieterhöhung von fünf Prozent jährlich erhöht sich die Miete in fünf Jahren um 27,63 Prozent und das soll den Mietern helfen - das hilft den Hausbesitzern und sicher nicht den Mietern. Offensichtlich ist das Rechnen nicht die stärkste Eigenschaft unserer derzeitigen Regierung.

Vor allem werden sich die Nettogehälter (Einkünfte) in den fünf Jahren nicht in derselben Größe erhöhen.

Ich bin der Ansicht das solche Entscheidungen von dafür geeigneten Fachleuten erfolgen soll.





Michael Püller, 3430 Tulln