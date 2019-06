Auf Kosten der Allgemeinheit

Jetzt will sich also der Präsident der Wirtschaftskammer, Herr Mahrer, bei der Allgemeinheit für den jetzt wahrscheinlich doch kommenden Nichtraucherschutz schadlos halten. Den Wirten sollen die Investitionen abgegolten werden, die sie gemacht haben. Aus Steuergeldern, versteht sich. Das Einzige, das ich verstehe, ist, dass die beiden Herren Kurz und Strache für diesen ganzen Unsinn verantwortlich sind.

Der Herr Mahrer soll sich also bitteschön an die beiden wenden. Immerhin haben die das im Jahr 2017 paktiert.

Da der Herr Strache über seine Frau jetzt ja bald wieder ein Einkommen - auf Kosten der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger versteht sich - bezieht, müsste das schon drin sein. Oder? Vielleicht haben die beiden Herren ja eine Haftpflichtversicherung, die dafür aufkommen möchte?





Peter Kopf, 6971 Hard