Auf Kosten der Wehrlosesten

In einer Demokratie lebend, liegt es uns fern, Stellungnahmen von Politikern zu kritisieren, selbst wenn sie nicht unserer politischen Gesinnung entsprechen. Aussagen jedoch, welche die Normen und Werte unserer Gesellschaft auf Kosten Schwächerer in den Schmutz ziehen, sollten publik gemacht werden. Der ehemalige Politiker und Mitglied im Nationalrat, Gerald G. Grosz, postet in einer seiner "zeitkritischen Betrachtungen" am 17. 8. ein Video samt Transkript auf Facebook, indem er sich wie folgt äußert: "Ich mache mir größte Sorgen um Sie (Anm. Regierungsmitglieder), um Ihre fortschreitende Cerebralparese, im Volksmund auch Hirnlähmung oder ,den Schiss ins leere Dachgeschoss ohne Spülung' genannt. Es stellt sich ja längst nicht mehr die Frage, ob die absolutistische Willkür die letzten Gehirnzellen der Vernunft und Verantwortung im Vorderlappen vernichtet hat, sondern warum Sie keiner ordnungsgemäß therapiert. […]". Als Eltern einer elfjährigen Tochter, die aufgrund ihrer Cerebralparese mehrfach schwerbehindert ist, erfüllen uns derartige Worte weniger mit Wut als mit tiefster Traurigkeit und Sprachlosigkeit. Der verrohte Vergleich mit Menschen die "besonders" sind, ist ebenso beschämend, wie die unreflektierte und unkritische Anerkennung derartiger Posts, die sich in tausenden Likes und Kommentaren zeigt. Kennen Sie die große Aufgabe und Verantwortung, die man als pflegende Eltern besitzt? Kennen Sie die Entbehrungen, die wir täglich auf uns nehmen, die täglichen Sorgen und den anhaltenden Wunsch um Gerechtigkeit und Anerkennung der Gleichwertigkeit? Wie kann man nur seine Verachtung gegenüber anderen derart diffamierend zum Ausdruck bringen?

Roman, Barbara & Lilli Egger, 5101 Bergheim