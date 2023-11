Auf zur "Orestie" ins Landestheater

Wenn ich Leserbriefe in den SN über "schreckliche" Landestheateraufführungen und entsprechende Erklärungen lese, denke ich, entweder verkehrte Aufführungen zu wählen, weil ich fast immer interessante Lösungen sehe, oder dass doch einfach nur Geschmäcker verschieden sind. Ich vermeide es daher, anderen zu sagen, was ich gerne nochmals sehen würde oder was auch sie sehen sollten.

"Die Erfindung der Demokratie - Die Orestie. Der vergessene Teil der Orestie nach Aischylos" in einer Fassung von John von Düffel mit Texten von Lea Rosh als Inszenierung ebendieses Theaters sollte niemand versäumen. Die für mich fantastisch aktuelle Inszenierung einer alten Geschichte zum Beginn der Demokratie im alten Griechenland nach dem Ende der "Fürstenherrschaft" zeigt die Suche nach einem Gesetz, das Leben lässt, trotz eines Schuldigseins, dem wir alle als Einzelne oder in Gemeinschaften oder als Gemeinschaften unterliegen.

Letztendlich könnten wir lernen mitzuentscheiden, auch wenn es schwierig wird. Dabei sollten wir nicht vergessen: Nur Wohlwollen schenkt auch Wohlwollen und lässt überleben.

Georg Datterl, 5020 Salzburg