Auf Salzburg ist Verlass!

Als ein seit Jahrzehnten in dieser Stadt lebender Salzburger habe ich, speziell in den Sommermonaten, die Gewohnheit entwickelt, auf meinen fast täglichen Fahrten mit dem Rad durch die Innenstadt das Verhältnis ausländischer Pkw (häufig mit deutschem Kennzeichen) im Vergleich zu Autos mit S-Kennzeichen zu registrieren, die sich durch das Herz der Innenstadt quälen. Wie auch heuer kam ich dabei immer zumindest auf das Verhältnis 1:1, manchmal auch 5:1 an Tagen, wie kürzlich, an denen der Verkehr praktisch zusammenbricht.

Es gibt genug mahnende Stimmen, die meinen, man könne diesem Problem ja beikommen, indem man genug Park&Ride-Plätze an der Peripherie der Stadt sowie kostengünstige Shuttlebusse mit attraktivem Takt den Salzburg-Touristen anbietet und die Innenstadt dafür für den Individualverkehr sperrt. Die haben natürlich recht! Genug Beispiele von Städten, wo das gut funktioniert, gibt es ja.

Viele meinen auch, der Ausbau der Mönchsberggarage sei geradezu absurd, weil es ja so wäre, als würde man einem Herzkranken, der einen Herzinfarkt überstanden hat, den Rest noch durchgängiger Herzkranzgefäße auch noch verstopfen (siehe jüngsten Stau in der Neutorstraße). Die haben natürlich recht!

Aber hat diese Beständigkeit, dass sich seit Jahrzehnten in dieser Stadt, bedingt durch kleingeistige Klientelpolitik und Mutlosigkeit in der Verkehrspolitik, nichts ändert, auch etwas Schönes? Auf Salzburg ist eben Verlass!



