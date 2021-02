Auf Supermärkten Wohnungen bauen

1997 habe ich mit meiner jungen Familie in Linz am Froschberg eine Neubauwohnung beziehen können mit im Erdgeschoß vorhandenem Lebensmittelmarkt (rund 660 Quadratmeter). Es ist mir nach wie vor unverständlich, wie Supermärkte errichtet werden können, die vornehmlich dem Lebensmittelhandel dienen sollen, ohne deren Grundfläche unterirdisch für den kompletten Kundenverkehr (siehe Varena in Vöcklabruck) und darüber für Wohn- oder Büro-Einheiten in mehreren Etagen zu nutzen.

Was auch wichtig wäre: Gewerbliche Neubauten zu bewilligen ist sicher erforderlich,

jedoch wäre der Bauträger dahingehend zu verpflichten: Sollte das Objekt drei Jahre ungenutzt oder gemäß ursprünglicher Widmung leer bleiben, hat eine Rekultivierung auf dessen Kosten zu erfolgen. Leer stehende Objekte verschandeln nicht nur die Landschaft, sondern sind vergeudetes Geld.



Ing. Wolfgang Grabner, 4800 Attnang-Puchheim