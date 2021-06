Auf zweite Lehrerimpfung vergessen?

Ich wurde am 27. 4., am Samstag vor dem Palmsonntag, in der Impfstraße für Lehrer mit AstraZeneca gegen Covid-19 geimpft. Seither warte ich auf einen zweiten Impftermin, den alle meine Nicht-Lehrer-Bekannten bereits bei der ersten Impfung erhalten haben - von denen einige in der Zwischenzeit bereits das zweite Mal geimpft wurden.

Heute erfahre ich in der Schule, dass die Zweitimpfung für Lehrer in der 24. und

25. Kalenderwoche vorgesehen ist. Die 24. Woche ist für mich noch möglich, die 25. Woche überschreitet bereits den Zwölf-Wochen-Abstand zwischen den Impfungen - meine Impfung wäre damit nicht vollständig und so sicher wie möglich, was auch eine Auswirkung auf den Unterricht im Herbst haben könnte.

Auf Anfrage bei 1450 erhalte ich die Nachricht, dass die Impfung "um den 19. 6." stattfinden soll, obwohl mit dem 19. 6. die Zwölf-Wochen-Frist abläuft. Einen genaueren Termin kann man mir bei bestem Willen nicht geben.

In den Medien wird berichtet, dass möglichst schnell alle Altersgruppen durchgeimpft werden sollen, was ich sehr begrüße. Angesichts dieser Unklarheit bei den Impfterminen frage ich mich aber: Hat man auf die Zweitimpfung der Lehrerinnen und Lehrer vergessen?

Bettina Lorenz, 5020 Salzburg