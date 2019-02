Aufbau der mittelständischen Wirtschaft in Venezuela

Das verhängnisvoll gescheiterte sozialistische Experiment in Venezuela ist im Begriff zur Militärdiktatur zu werden, wenn das Militär die Macht von Präsident Maduro absichern sollte. Das Militär scheint in Venezuela über große Privilegien zu verfügen. Ohne Aufbau einer prosperierenden mittelständischen Wirtschaft ist der weitere wirtschaftliche und gesellschaftliche Niedergang Venezuelas nicht aufzuhalten. China dürfte in diesem geschwächten, aber an Ressourcen reichen Land eine leichte Beute wittern.

Franz J. Auersperg, 5151 Nußdorf am Haunsberg