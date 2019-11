Auferlegte Strafe in Kronen könnte beglichen werden

Sie haben (SN, 6.11., S. 11) über Karl Habsburg berichtet. Sie behaupten, "dass die Strafe, die im Gesetz noch in Kronen (20.000 Kronen), der damaligen Währung angegeben ist, nicht einfach in Euro umgerechnet werden kann". Das stimmt nicht.

Die Statistik Austria errechnet für den "Börsen-Kurier" Werte für die Umrechnung der vergangenen Währungen seit dem Jahr 1800 und in der Tabelle, Stand August 2019, ist angeführt für 1919, dem Jahr, in dem das Ende der Monarchie beschlossen wurde, dass der Umrechenfaktor für 100 Kronen 20,21 beträgt. Damit müsste die Basis für die gerichtliche Strafe an Herrn Habsburg Euro 4.042,- (200 x 20,21) betragen.





Horst Glaser, 7202 Bad Sauerbrunn