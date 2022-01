Aufforderung an die Politiker

Es gibt kein Land der Europäischen Union, das noch das Amtsgeheimnis kennt. Und das mit Recht. Ein wesentlicher Teil der Korruption ist in Österreich auf das Amtsgeheimnis und auf die Intransparenz der Parteienfinanzierung zurückzuführen.

Der Bund beteuert, er sei willig, könne aber nicht handeln, da die Bundesländer dies nicht zulassen. Tatsächlich haben sich diese, und zu meiner großen Bestürzung auch das Bundesland Salzburg in seiner Stellungnahme vom 1. April 2021, dagegen ausgesprochen. Begründet wird dies unter anderem mit hohem Aufwand und Kosten. Dabei wird übersehen, dass die Kosten, die durch Korruption entstehen, wesentlich höher sind und Korruption ein Feind der Demokratie ist. Es gibt kein vernünftiges Argument gegen die Transparenz, es sei denn, die Politik wünscht die Beibehaltung des Machtmissbrauches. Das will ich aber nicht glauben. Ich bitte daher Sie, Herr Landeshauptmann, und Sie die Landtagsabgeordneten, dringend, Ihren Standpunkt zu überdenken. Sie dürfen sich sonst nicht wundern, dass wir Bürger uns verdrossen von der Politik abwenden und Sie damit die Demokratie zugrunde richten. Ich bitte auch jene Parteien, die sich im Bundesland zu der vorbehaltlosen Abschaffung des Amtsgeheimnisses bekennen, sich öffentlich und eindeutig zu deklarieren, damit wir Bürger wissen, wem wir bei der nächsten Wahl unser Vertrauen aussprechen dürfen.





Dr. Norman Dick, 5026 Salzburg