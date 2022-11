Aufhebung des Luft-80er: Salzburg ist anders

Thomas Hödlmoser schreibt mir mit seinem Kommentar "Was sich kein Politiker auszusprechen traut" (SN vom 14. 11. 2022) aus der Seele. Mitten in der Klimakrise wird in Salzburg das 80er-Limit auf der Stadtautobahn aufgehoben, damit sich "die Raser und Drängler freuen können. Das ist eine Folge der geschmeidigen Realpolitik der Grünen und der verbreiteten Klima-Ignoranz der anderen Parteien". Ich weiß schon, die "Geschäftsgrundlage" für den "IGL 80er" ist weggefallen, wie LR a.D. Schellhorn verkündet hat. Die Luftbelastung sei gesunken. Aus Klima-, Energiespar- und Sicherheitsgründen hätte er sich bei Ministerin Gewessler um eine dauerhafte Beschränkung bemühen können. Ja, auch E-Autos verbrauchen weniger Strom, wenn sie langsamer fahren.

Es ist absurd! Auf Stadt- und stadtnahen Autobahnen gelten überall 80er-Beschränkungen. Wie, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen, Außenring-Autobahn und Südosttangente in Wien und Linz Bindermichl. Sogar im Land "der freien Fahrt für freie Bürger": Berlin, Avus: 80 km/h bis nahe Potsdam (sic!). Salzburg ist anders und hebt die Beschränkung im Jahr 2022 mitten in einer Energiekrise auf.

Am 14. 11. 2022 nachmittags machte ich den Selbstversuch: Strecke Walserberg bis Salzburg Nord unter strikter Einhaltung aller Geschwindigkeitsbeschränkungen. Großteils jetzt 100 km/h. Lieferinger-Tunnel und Bereich Abfahrt Bergheim 80 km/h. 13 Sekunden (!) war der Zeitgewinn gegenüber einer Fahrt bei "IGL 80 km/h". Und um das zu erreichen, wurde in Salzburg jahrelang gestritten. Na bravo!



Dr. Kurt Liewehr, D-83395 Freilassing