Aufholbedarf beim Tennengau-Takt

Als Bewohner des bevölkerungsreichsten und vermutlich arbeitsplatz- und sozialinfrastrukturärmsten Stadtteils von Hallein, Rif-Taxach, kann ich die freudigen Pressemeldungen und Schlagzeilen über den Tennengau-Takt nur als Verhöhnung empfinden!

Die öffentliche Verkehrsanbindung wurde in den letzten Jahren stetig verbessert und so habe ich mir - wie viele andere auch - ein Klimaticket zugelegt, um Alltags- und Freizeitwege in die staugeplagte Landeshauptstadt und auch ins Zentrum Halleins umweltschonend zurückzulegen.

Dem Bekenntnis zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs im "Entwurf zum Räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt Hallein", dem Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden "e5", den hehren Zielen zur Steigerung des Anteils des öffentlichen Verkehrs im "Salzburger Landesmobilitätskonzept (Salzburg.Mobil 2025)" oder auch im "Salzburger Landesentwicklungsprogramm" sowie etlichen Kampagnen der diversen öffentlichen Stellen zum Trotz werden die Verbindungen nach Rif drastisch zusammengestrichen!

Unter der Woche wird es weniger als die Hälfte (!) der Anfahrten an die Haltestelle Rif-Ortszentrum geben. Je Richtung werden statt ca. 90 etwa nur mehr 40 Fahrten der Linien 170, 175 und 35 zusammen erfolgen.

Am Wochenende ist Rif und damit auch das Salzburger Landessportzentrum nur mehr im Stundentakt erreichbar.

Kann mir bitte jemand erklären, worin hier die viel gelobte Verbesserung besteht?

So wird die Mobilitätswende zum Kreisverkehr …





Felix Steinlechner, 5400 Hallein