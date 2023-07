Aufklärung über Bedenken

In seinem Standpunkt vom 22. Juli vertrat SN-Chefredakteur Manfred Perterer die Meinung, dass auch die Gentechnik zu jenen Bereichen zählt, wo eigene Standorte die jeweiligen Standpunkte bestimmen. Sie werden, so Perterer, mit belehrender Unerbittlichkeit vertreten. Besserwisserei statt Aufklärung. Als Bio-Botschafter fühle ich mich angesprochen und ersuche deshalb, nachfolgend aufklärend meine Bedenken zu äußern: 1. Bei der "Neuen Gentechnik" in der Landwirtschaft ist die

Genscherentechnik in der Pflanzenzucht gemeint. Der EuGH hat am 25. Juli 2018 entschieden, dass auch die "Neue Gentechnik" Gentechnik ist und deshalb das EU-Gentechnikrecht gilt, das sich auf das Vorsorgeprinzip stützt. Ich bin deshalb gegen die Aushebelung dieses Prinzips durch die EU-Kommission! 2. Die deutsche Gentechnik-Expertin Annemarie Volling ist skeptisch gegenüber der Erzählung der Industrie, dass mithilfe der "Neuen Gentechnik" schnell Pflanzen erzeugt werden können, die widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten, Umweltbedingungen und Auswirkungen des Klimawandels seien. Es gibt kein "Klimaanpassungsgen" - so Annemarie Volling. 3. Dr. Katharina Kawall, Leiterin der Fachstelle für Gentechnik und Umwelt in München, schreibt im kritischen Agrarbericht 2021, dass oft das Bild vermittelt wird, die Genschere bewirke nur einen präzisen Schnitt im Erbgut. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass es bei der Anwendung der Genschere zu unbeabsichtigten Veränderungen kommen kann und die Genschere durchaus auch Fehler macht. 4. Der inzwischen verstorbene Gentechnik-Kritiker Klaus Faißner zeigte sehr präzise die Auswirkungen der Anwendung der "Neuen Gentechnik" auf. Wer für die Koexistenz der "Neuen Gentechnik" mit dem Bio-Landbau in der freien Natur eintritt, der riskiert, dass die Koexistenz auch im Bio-Müsli enthalten ist.

Im Bio-Landbau ist die Gentechnik laut EU-Recht verboten.





Georg Sams, 5202 Neumarkt