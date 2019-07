Aufklärung wäre wichtig!

Jeder von uns hinterlässt täglich seinen "CO 2 -Fußabdruck". Im Hinblick auf den Klimawandel und die daraus resultierenden Verpflichtungen für die einzelnen EU-Staaten ist klar, welche "Strafzahlungen" auf die Länder und den Bund zukommen werden. Österreich erreicht die Vorgaben nicht, das ist bekannt.

Es ist das eine zu sagen, dass das enorm viel Geld kosten wird. Es wäre das andere, uns zu informieren, was unsere "CO 2 -Fußabdrücke" kosten bzw. was zum Beispiel der Preis für den Liter Benzin oder Diesel wäre, würde man diese "Strafen" einpreisen. Oder das Flugticket, die Kreuzfahrt, das Schachterl Himbeeren aus Südspanien, die 20 dkg Käsepackung aus Holland, das Steak aus Argentinien.

Nur, wenn wir Menschen wissen, was wir zu zahlen haben, werden wir reagieren. Wir leben zu einem guten Teil auf Pump und davon leben die Banken sehr gut, das Wirtschaftswachstum auch. Aber die Erde selbst, die Natur, die gewährt uns keinen Kredit mehr, das ist ausgeschöpft. Die Rückzahlung, die die Natur uns abverlangen wird, das wird eine Dimension sein, die viele von uns nicht zu leisten im Stande sind. Katastrophenszenarien werden niemanden von der Autofahrt abhalten. Der tatsächliche Spritpreis aber schon, denn der ist an der Tanke zu bezahlen.



Günter Österer, 5020 Salzburg