Aufpassen bei Sachgutschein

Neulich, Besuch eines Frühstücklokals in Salzburg. Bei Einlösen eines Sachgutscheins wird vom Betreiber eine Aufzahlung aufgrund der Preissteigerung des gewählten Produkts gefordert. Da man sich mit der Thematik bisher nicht auseinandergesetzt hat, wird artig bezahlt. Der schale Nachgeschmack trotz guten Frühstücks bleibt. Zu Recht: Die Recherche im Netz (u. a. WKO) ergibt, dass von einlösenden Kunden keine Aufzahlung gefordert werden darf, sofern es sich bei dem Gutschein um eine verbriefte, reine Sachleistung handelt, die nicht mit einem bestimmten Wert (aufgedruckt) limitiert ist. Also aufpassen, auf seinem Recht bestehen bzw. die Betreiber darauf hinweisen, ihre Gutscheine in Zukunft entsprechend anzupassen! Und vor allem: das Frühstück genießen!







Roman Wodnar, 5071 Siezenheim