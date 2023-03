Aufregung über die Vulva-Weckerl verwundert

Es scheinen sich sehr viele - seltsamerweise vorwiegend Frauen - über die Vulva-Weckerl aufzuregen. Da wird vorgeworfen, es handle sich um ein Nahrungsmittel, das zur Wahlwerbung zweckentfremdet wurde. Oder dem Bäcker wird vorgeworfen, was er sich dabei gedacht habe, Vulven zu backen. Als frauenfeindlich und gar sexistisch wird der Akt bezeichnet. Was los sei, wird an anderer Stelle geschrieben, Frauen seien ja - so verstehe ich diese Aussage - schon sichtbar genug.

Ich kann dazu nur sagen: All den Echauffierten hätte es sicher gut getan, da mal reinzubeißen. Wegen dem G'spür fürs eigene Geschlecht warat's. A bisserl mehr Humor würde den wütenden Personen gut tun. Man wollte damit sicher weder einen Krieg anzetteln noch die Energiepreise erhöhen oder einen abgrundtief grausligen Wahlkampfauftakt starten, so wie es bei (rechts)konservativen Parteien derzeit der Fall ist. Es war einfach eine Vulva.

Dass diese Form heute noch so viele negative Reaktionen verursacht, sollte einem eigentlich am meisten zu denken geben. Drum back' ich mir heute um 12.11 Uhr gleich selbst 1918 Stück und werde sie mir schmecken lassen. Herzlich lade ich die Wütenden ein, es mir nachzutun. Mein Dank den Grünen für die Anregung, meine Verwunderung über die Aufregung, mit der Bitte um Abregung.



Anna Schnöll, 5451 Tenneck