Aufregung über Kommunisten

Kai Michael Dank hat mit seiner KPÖ plus ein beachtliches Wahlergebnis erreicht. Mit seinen Ansagen hat er viele Leute überzeugt. Seither geht ein Sturm der Entrüstung durch die SN-Briefe, weil die Wählerschaft so wenig Distanz zu einem mörderischen Regime gewahrt hat. Dankls Äußerungen in den Interviews lassen keine Nähe zum mörderischen Kommunismus erkennen. Er verurteilt auch den Überfall Russlands auf die Ukraine.

Ich kann bezüglich der Empörung dieser Briefschreiber nur den Kopf schütteln, denn sie ignorieren, dass über 25 Prozent für die FPÖ gestimmt hat, die neben vielen anständigen Menschen zahllose Anhänger und Funktionäre in ihren Reihen hat, die das mörderische Nazi-Regime verharmlosen oder sogar verherrlichen.

Das sollte uns viel mehr empören.

Beiden kritisierten Parteien muss ich indes zugutehalten, dass die heute hier Lebenden sich die Gräuel der totalitären Regime im vorigen Jahrhundert nicht wirklich vorstellen können. Doch ein Unterschied ist hervorzuheben: Diese FPÖ hat neben ihrer Entstehungsgeschichte von damals auch ein erschreckend enges Verhältnis zu Putins Russland, das sein Nachbarland Ukraine völkerrechtswidrig mit Krieg überfallen hat und dessen Truppen, wie die Berichte zeigen, zahllose Kriegsverbrechen begehen. Das sollte uns viel mehr empören als ein Kandidat, der sich für ein besseres Leben für unsere Ärmsten einsetzt.

Mag. Franz Pöschl, 5163 Mattsee