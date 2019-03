Aufruf an alle zum Klimastreik

Ihr Artikel "Auftakt für die große Klima-Demonstration" vom 9. März (Lokalteil) hat mich dazu angeregt, diesen Leserbrief zu schreiben. Ich persönlich finde es sehr lobenswert, was viele Schüler/-innen jeden Freitag auf die Beine stellen, und zwar nicht nur in Salzburg, sondern weltweit!

Ich bin selbst Schülerin und werde am 15. März mit meiner Klasse beim weltweiten Klimastreik im Rahmen einer Exkursion dabei sein. Allerdings finde ich es sehr schade, dass beinahe nur Schüler zu diesen Demos kommen, da es uns alle betrifft! Uns Jugendliche genauso wie Studierende, Eltern und Senioren. Deswegen möchte ich hiermit alle dazu aufrufen, am Freitag mitzudemonstrieren, um dafür zu sorgen, dass wir den Klimawandel so weit wie möglich stoppen!



Elena Bittermann, 5412 Puch bei Hallein