Sehr geehrte/r Finder(-in) meiner Geldbörse (Mittwoch, 21. Juni, 10 bis 10.30 Uhr, am Spargelstand in Anif beim Schlosswirt). Ich ersuche Sie höflich, dringend meine Geldbörse bei der Polizei in Anif abzugeben. Es befinden sich wertvolle Dokumente, Fotos meiner verstorbenen Frau und Bargeld darin. Bitte melden Sie sich. Ich danke Ihnen im Voraus.

Gerhard Holzinger, 5400 Rif bei Hallein