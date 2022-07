Auftakt Festspiele Reichenau

Zu Auftakt der Festspiele Reichenau in den SN vom 4. 7. 2022: Als langjähriger Besucher dieser Festspiele in der Ära Loidolt falle ich wohl unter die von Ihnen zitierten "Hardcore-Reichenauer". Als solcher bin ich aber nicht bereit, mir von Frau Happel und/oder ihren Regisseuren "einen gesunden Schock" verpassen zu lassen und dafür auch noch zu zahlen. Daher werde ich diese in Veränderung befindlichen Festspiele bis auf Weiteres nicht mehr besuchen. Vielleicht bin ich damit nicht der Einzige ...?





Franz Wutzl, 2380 Perchtoldsdorf