Manfred Wagner zitiert (Brief an die SN, 13. 3.): "Man soll ein Buch immer von vorne nach hinten lesen. Umgekehrt, wenn ich von vorhinein schon weiß, wer der Schuldige ist, fehlt die Spannung." Genau das trifft für die Schuldenmacher in der Politik nicht zu. Die letzte Seite des besagten Buches liegt schon heute weit offen: Skrupelloses Herumschütten mit Milliarden endet immer in einer finanziellen Katastrophe. Hier fehlt es an Verantwortungsgefühl gegenüber kommenden Generationen. Plakativ ein Sektor herausgenommen: Österreichs Gesundheitsausgaben explodieren: Im Jahr 2020 betrugen sie schon 46,6 (!) Milliarden. Sechs Jahre vorher kamen wir noch mit 10 Milliarden weniger über die Runden. Derzeit ist Krankenschwestern, Pflegekräften und Spitalsärzten eines gemeinsam: Sie wollen höhere Gehälter bei laufender Arbeitszeitverkürzung. Woher sollen die zusätzlichen Finanzmittel kommen? Denkbare Möglichkeiten: Ambulanzgebühr, Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben, Gesundheitssteuer, Selbstbehalte, Pflegeversicherung oder Vermehrung der Staatsschulden. Richtig geraten! Es wird zur feigsten Varianten gegriffen, zum Auftürmen des Schuldenberges.



Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien