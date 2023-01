Augebiet sollte nicht verbaut werden

Zu "Fischotter tötete Dutzende Koi eines Züchters im Flachgau":

Ich frage mich, warum sich ein Fischhändler bzw. Züchter in unserem schönen Augebiet Haslach in Neumarkt am Wallersee ansiedeln möchte, wenn er gegen den Schutz von gefährdeten Wildtieren ist, die es bei uns zuhauf gibt (Biber, Otter, Reiher usw.). Da wären Probleme doch wirklich programmiert!

Es handelt sich zurzeit um ein Bauvorhaben, das weder von der Grundverkehrskommission noch vom Gemeinderat bewilligt ist - Herr Wlczko möchte nämlich ein Grünland erwerben, das ausschließlich für den landwirtschaftlichen Erwerb mit Nutztieren bzw. für den Anbau von Lebens- oder Futtermitteln gewidmet ist und nicht für die Zucht bzw. den Handel mit Zierfischen und Kleintieren.

Und aus meiner Sicht hat die sozialpädagogische Arbeitsgemeinschaft Arcushof keinen Bedarf an Tiertherapie, weil diese selbst viele Tiere auf ihrem Hof betreut und sehr erfolgreich und von professionellem Personal angeleitet Gemüsebau betreibt. Außerdem stammen die meisten sozial beeinträchtigten Mitglieder des Arcushofs ohnehin aus ländlicher Gegend und wohnen ja auch zum Großteil auf aktiven landwirtschaftlichen Betrieben.

Ich spreche mich gegen den Verbau von dem schönen Augebiet aus, das ja auch den Neumarktern und den Bürgern der Nachbargemeinden als Erholungsgebiet dient. Es gibt genug verlassene Landwirtschaften, die man adaptieren könnte, also muss keine weitere Grünfläche verbaut werden (Klimaschutz?).



Rebekka Schwarz, 5202 Neumarkt am Wallersee