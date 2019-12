Augenauswischerei am Flughafen

Zum Artikel "29 Tonnen schweres Fahrzeug am Flughafen fährt mit Strom", 14. 12. 2019): Es ist löblich, dass der Salzburger Flughafen einen Gepäck-frachter angeschafft hat, der mit Strom fährt. So werden immerhin 4,4 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart.

Was sich zunächst ganz respektabel anhört, verblasst allerdings, wenn man bedenkt, dass ein einziger Salzburger, der zum Weihnachtsshoppen nach New York fliegt, nur geringfügig weniger von dem klimaschädlichen Gas ausstößt. Zudem wirkt CO 2 , das in der Stratosphäre ausströmt, über zwei Mal aufheizender als Emissionen in Bodennähe.

Technische Novitäten sind schön und gut, sie allein werden uns aber nicht aus dem Klimanotstand befreien. Ohne Bewusstseinswandel und die Bereitschaft, die eigene Mobilität einzuschränken, geht es nicht. Wie wäre es, sich per pedes auf den Weg in die Salzburger Altstadt zu machen? Zumindest der Christbaumschmuck muss ja nicht unbedingt aus Manhattan sein.



Christian Lorenz Müller, 5020 Salzburg