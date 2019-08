Ein gelungenes Fest mit Musik, bei dem die verschiedensten Menschen aus Nah und Fern im Gastgarten unter den Kastanienbäumen beim berühmten "Bräustübl Bier" gemütlich zusammenkommen. Wenn der Hl. Augustin an seinem Namenstag, dem 28. 8. in den Gastgarten herunterschaut, wird er sich über so manchen Gast ärgern, der von der üppigen Jause einfach vieles in den Müll wirft. Geht es uns zu gut?



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen