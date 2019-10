Aus der Sicht/Sucht eines Jugendlichen

Als Jugendliche sind wir vom Thema "Sucht" direkt betroffen, da Süchte in den verschiedensten Lebensbereichen vorzufinden sind. In unserem persönlichen Umfeld ist das Thema Alkohol und Drogen sehr präsent. Auch wir haben schon persönlich miterlebt, wie gute Freunde oder Bekannte dieser Sucht zum Opfer gefallen sind. Dabei wurde die Schule vernachlässigt, Freunde wurden weggestoßen und das familiäre Verhältnis ging in die Brüche. Dadurch werden viele Menschen auf das Thema Alkohol aufmerksam, vergessen jedoch mindestens genauso gefährliche Süchte wie beispielsweise die Handysucht. Wir persönlich haben in den letzten Jahren beobachtet, dass in den Schulpausen kaum mehr persönliche Gespräche stattfinden und dem Handy der Vorzug gegeben wird. Es bleibt zu hoffen, dass das "echte Leben" langfristig spannender ist, als die "digitale Welt".





Jonas Ainz und Nicolas Zieher, HAK Neumarkt