Aus für AKW: eine Lachnummer!

Jetzt wo längst erkannt worden sein sollte, dass bei der derzeitigen Energieknappheit und den hohen Energiepreisen jedes Kraftwerk gebraucht wird, schaltet Deutschland zu Unzeiten seine letzten Atomkraftwerke ab. In den Nachbarländern hingegen und auch weltweit werden neue AKW gebaut, da erkannt worden ist, dass dadurch CO2 eingespart werden kann, was dem Klima guttut. Neue Atommeiler nach modernsten Standards sind zudem extrem sicher. Deutschland und seine links-grüne Regierung machen sich hingegen international zur Lachnummer, zu Recht, so wie auch Österreich, leider auch zu Recht.



Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz