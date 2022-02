Aus für direkte Verbindung von Stadtbücherei und Innenstadt?

Es ist ja kaum zu glauben, dass die für Lehen zuständige Gemeinderätin Frau Essl (ÖVP) die geplante neue Linienführung der Öffis von Frau Unterkofler für eine lösungsorientierte, zukünftige Verkehrspolitik sieht.

Kann jetzt noch mit der Linie 8 direkt von der Stadtbücherei in die Innenstadt gefahren werden, so werden wir in Zukunft umsteigen müssen! Dies betrifft hier speziell den sehr dicht besiedelten Stadtteil Neue Mitte Lehen mit den bis zu zehngeschossigen Hochhäusern mit vielen älteren Menschen. Hat man doch in der Vergangenheit noch mit allen Mitteln versucht, eine direkte Anbindung der Stadtbücherei an die Innenstadt herzustellen, was in mehreren Anläufen zur Zufriedenheit aller erreicht wurde, versucht man nun diese Menschen zu benachteiligen!

Dass Frau Mag. Essl dies befürworten kann, scheint für die Lehener Bürger nichts Positives zu bedeuten, oder hat sie einfach nicht nachgedacht?



Karl Schwarzenberger, 5020 Salzburg