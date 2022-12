Aus tiefstem Herzen danke, Herr Luger!

Mit Bestürzung habe ich in der aktuellen Ausgabe der SN (Lokalteil, 17. 12.) vom "bitteren Ende eines Sozialprojekts" gelesen. Seit ich vor Jahren in den SN von Herrn Max Luger und seinem "Fair Share"-Container am Mirabellplatz in Salzburg erfahren habe, bin ich eine treue Anhängerin dieses Projekts.

Ich bedauere es zutiefst, dass in Folge der Aktion eines Einzelnen nun dieses Projekt abrupt beendet werden muss. Ich habe dafür volles Verständnis und möchte Herrn Luger für sein inspirierendes Engagement für die Hilfsbedürftigen aus tiefstem Herzen danken!





Dr. med. Irene Höpfel, 4020 Linz